Gleich zwei deutsche Originale internationaler Streamingdienste hat der Serienmonat Oktober im Angebot. Daneben startet auch die starbesetzte Thrillerserie "Disclaimer" mit Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (55) in der Hauptrolle.

Die hochkarätigsten Serienneustarts im Oktober in der Übersicht.

"Where's Wanda?": Ab 2. Oktober bei Apple TV+

Am 2. Oktober startet mit der düsteren Comedyserie "Where's Wanda?" die erste deutsche Originalserie des internationalen Streamingdienstes Apple TV+. Für seine Produktion hat der Apple-Konzern eine Reihe hochkarätiger deutscher Darstellerinnen und Darsteller vor der Kamera vereinen können. So spielen Heike Makatsch (53) und Axel Stein (42) die Hauptrollen. Auch Ex-"Tatort"-Kommisar Devid Striesow (51), Joachim Król (67) und Moderatorin Palina Rojinski (39) sind - neben anderen - mit von der Partie.

"Where's Wanda?" spielt in einer deutschen Kleinstadt. Die 17-jährige Wanda (Lea Drinda, 23) verschwindet spurlos. Ihre Eltern Carlotta (Makatsch) und Dedo (Stein) setzen in der Folge alles daran, sie wiederzufinden. Sie verwanzen ihren gesamten Ort mit Überwachungsgeräten, und stoßen dadurch auf jede Menge dunkle Geheimnisse und Verbrechen ihrer Nachbarinnen und Nachbarn.

Zwei Folgen von "Where's Wanda?" erscheinen am 2. Oktober 2024 auf Apple TV+. Die restlichen sechs Episoden folgen im wöchentlichen Abstand.

"Citadel: Diana": Ab 10. Oktober bei Amazon Prime Video

Im April letzten Jahres feierte die Agenten- und Actionserie "Citadel" auf Amazons Streamingdienst Prime Video Premiere. Die erste Staffel mit "Game of Thrones"-Star Richard Madden (38) in einer Hauptrolle soll Medienberichten zufolge die unfassbar anmutende Summe von 300 Millionen US-Dollar Produktionsbudget verschlungen haben - und flog im Anschluss unter dem Radar. Auch die Kritik zeigte sich wenig begeistert, steht "Citadel" auf der Kritiken-Sammelseite "Rotten Tomatoes" doch bei einer desaströsen Wertung von nur 51 Prozent positiver Rezensionen.

Schon vor dem Serienstart war bekannt, dass Amazon auf der Grundlage von "Citadel" ein veritables, untereinander verbundenes Serienuniversum erschaffen möchte. Jetzt steht mit "Citadel: Diana" der erste lokale Ableger des Großprojekts in den Startlöchern. Die neue Serie spielt in Italien.

Im Mailand des Jahres 2030 ist die ehemalige Citadel-Agentin Diana Cavalieri (Matilda De Angelis, 29) als Maulwurf im Verbrecher-Syndikat Manticore tätig. Sie sinnt auf Rache, und findet in Edo Zani Zani (Lorenzo Cervasio, 33), dem Erben von Manticore Italien, einen unerwarteten Verbündeten.

Der Trailer zu "Citadel: Diana" verspricht eine actiongeladene Agentenserie, die die dann doch eher missratene Mutterserie "Citadel" möglicherweise in den Schatten stellen wird. Alle sechs Episoden der neuen Show erscheinen am 10. Oktober auf einen Schlag bei Prime Video.

"Disclaimer": Ab 11. Oktober bei Apple TV+

Die psychologische Thrillerserie "Disclaimer" von Apple TV+ verspricht ab 11. Oktober gehobene Unterhaltung. Oscarpreisträgerin Cate Blanchett spielt hier die umjubelte Enthüllungsjournalistin Catherine Ravenscroft, die von unbekannter Stelle einen Roman zugespielt bekommt. Zu ihrem Erschrecken stellt Ravenscroft fest, dass darin ihre dunkelsten Geheimnisse enthüllt werden.

"Disclaimer" vereint hochkarätiges Personal vor und hinter der Kamera. So gehören neben Hauptdarstellerin Blanchett auch Kevin Kline ("Ein Fisch namens Wanda", 76), "Borat"-Star Sacha Baron Cohen (52) und Kodi Smit-McPhee ("The Power of the Dog", 28) zur Besetzung. Der fünffache Oscarpreisträger Alfonso Cuarón ("Gravity", 62) hat alle sieben Episoden der Miniserie geschrieben und inszeniert, die auf dem gleichnamigen Roman der britischen Autorin Renée Knight (64) basiert. Die Produktion feierte auf den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Venedig ihre Weltpremiere.

"Achtsam Morden": Ab 31. Oktober auf Netflix

Anwalt Björn Diemel (Tom Schilling, 42) verteidigt vor Gericht Verbrecher, und steht kurz vor dem Burnout. Ein Achtsamkeitsseminar soll das Ruder herumreißen, doch Diemel wendet die neu erlernten Techniken auch auf seinen Mandanten, den Mafia-Boss Dragan Sergowicz (Sascha Geršak, 49), an. In der Folge muss er sich sowohl mit dessen Clan als auch der Polizei auseinandersetzen - und darf dabei nie seine Mitte verlieren.

Die neue, schwarzhumorige Netflix-Comedyserie "Achtsam Morden" adaptiert den gleichnamigen Beststeller von Karsten Dusse. Neben Hauptdarsteller Schilling sind Emily Cox ("The Last Kingdom", 38), Murathan Muslu ("Skylines", 42) und Marc Hosemann ("Die Discounter", 54) in weiteren Rollen zu sehen. Head-Autor Doron Wisotzky (44) ist bekannt für seine Zusammenarbeiten mit Matthias Schweighöfer (43), verfasste etwa das Buch zu dessen Regiedebüt "What a Man".