Spanischer Wirt vor dem EM-Spiel gegen Deutschland: Wem drückt der spanische Marbacher im Viertelfinale die Daumen?

1 Martín Álvarez García und sein Fußball-Altar im Mucho Gusto Foto: Werner Kuhnle

Martín Álvarez García ist Spanier. Der 55-Jährige lebt seit 34 Jahren in Deutschland. Im EM-Viertelfinale treffen die Teams beider Länder aufeinander. Und für wen ist der Wirt des Marbacher Restaurants Mucho Gusto nun?











Ein riesiger Fußballfan ist Martín Álvarez García nicht. Aber ein bisschen schon. Das kann er nicht leugnen, immerhin steht ein kleiner Fußball-Altar in seinem Restaurant Mucho Gusto in Marbach. Dort stehen zwei spanische Stier-Maskottchen in Plüsch drauf und ein roter Fußball, drüber hängt ein Fanschal von La Furia Roja. Martín Álvarez García zeigt aber auch gleich auf das schwarz-rot-goldene Fähnchen auf dem Fenstersims. Er ist seit 34 Jahren in Deutschland. „Deutschland ist meine zweite – wenn nicht meine erste Heimat“, sagt der 55-Jährige. Deshalb wünscht er sich auch, dass entweder Spanien oder eben Deutschland die Europameisterschaft gewinnt.