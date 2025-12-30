Spanische Weihnachtslotterie: Spanisches Dorf zerstreitet sich über Lotto-Gewinn

Das 863-Einwohner-Dorf Villamanín hat bei der spanischen Weihnachtslotterie den Hauptgewinn erwischt. Doch dabei ist etwas schief gegangen Der Friede im Dorf ist dahin.
Óscar González konnte sein Glück kaum fassen. „Es ist ein überwältigendes Gefühl. Da bekommt man Lust zu weinen.“ Der Betreiber der Lotto-Annahmestelle Nummer 2 in La Pola de Gordón hatte gerade erfahren, dass er bei der spanischen Weihnachtslotterie am 22. Dezember 35,6 Millionen Euro unter die Leute gebracht hatte. In seiner Annahmestelle waren 89 Lose der Gordo-Gewinnernummer 79432 verkauft worden, die meisten davon an einen Verein – die „Comisión de Fiestas“ – aus dem Nachbardorf Villamanín. Gut eine Woche später hätte González immer noch Grund zum Heulen: Der Lottosegen hat sich als denkbar größtes Unglück für das Zusammenleben der 863 Einwohner Villamaníns herausgestellt. An kleine, nirgendwo registrierte Vereine wie die Comisión de Fiestas will González künftig keine Lose mehr verkaufen.