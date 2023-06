1 Die Spanische Wegschnecke – ein bekannter Anblick. Foto: imago// Ernst Weingartner

Die Spanische Wegschnecke breitet sich seit Jahrzehnten in Deutschland aus – auch im Kreis Esslingen. Für Gärtner ist sie zusammen mit weiteren eingewanderten Schneckenarten längst ein Ärgernis, aber werden sie auch zum Problem für das Ökosystem?









Bei Wanderungen auf der Schwäbischen Alb oder im heimischen Garten ist sie immer häufiger anzutreffen. Im Kreis Esslingen gehört sie mittlerweile zu einer der dominanten Arten. Die Rede ist von Arion Vulgaris, der Spanischen Wegschnecke. Diese orangene Nacktschneckenart ist in Deutschland, ebenso wie die kantige Laubschnecke, eine invasive Art. So nennt man Spezies, die in der Region nicht heimisch sind, sondern sich erst in den vergangenen Jahrhunderten hierzulande angesiedelt haben. Markus Frank beschäftigt sich an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) mit dem Thema Pflanzengesundheit. Der Wissenschaftler weiß, wie man sich zuhause gegen die Schädlinge schützt.