1 Irene und Sofia im Dezember 2024. Foto: Jose Velasco/Europa Press/ABACAPRESS/ddp images

Die spanische Altkönigin Sofía sorgt sich offenbar um ihre Schwester Irene. Einem Bericht zufolge soll sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert haben. Sofía reagiert mit Terminabsagen.











Die spanische Altkönigin Sofía (87) hat all ihre Termine für diese Woche abgesagt. Wie das "Hola"-Magazin berichtet, entfallen zwei Auftritte wegen des Gesundheitszustands ihrer Schwester Irene von Griechenland (83). Angeblich soll Sofía im Zarzuela-Palast bleiben wollen, um bei ihr zu sein. Dem Bericht zufolge geht es Irene immer schlechter.