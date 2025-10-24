Spanische «Nobelpreise»: Serena Williams von Kronprinzessin ausgezeichnet

Spaniens Kronprinzessin Leonor hat die Prinzessin-von-Asturien-Preise überreicht. Mit klaren Worten sprach sich die 19-Jährige für Respekt und Demokratie aus – und warnte vor Intoleranz.
Oviedo - Die renommierten Prinzessin-von-Asturien-Preise sind im nordspanischen Oviedo bei einer Galaveranstaltung verliehen worden. Unter den insgesamt acht Preisträgern waren dieses Jahr der koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han, der frühere italienische Regierungschef Mario Draghi, die US-Tennisspielerin Serena Williams und das mexikanische Nationalmuseum für Anthropologie (MNA).