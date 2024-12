Spanische Königsfamilie: Besonderes Foto für ihre Weihnachtskarte

Die spanische Königsfamilie hat am Montag auf der Homepage des Palasts ihre Weihnachtskarte 2024 veröffentlicht. Darauf rahmen König Felipe VI. (56) und seine Frau Königin Letizia (52) ihre beiden Töchter Leonor (19) und Sofía (17) ein, sodass die Prinzessinnen wie schon im Vorjahr in den Mittelpunkt rücken. Hinter Spanien liegt ein schweres Jahr: Starke Niederschläge, Erdrutsche und Überschwemmungen zerstörten am 29. Oktober große Teile der Provinz Valencia. Mehr als 200 Menschen starben bei der Katastrophe, ganze Wohngebiete wurden zerstört. Die Wut der Bürger über das Unglück und die danach nur schleppend anlaufende Hilfe entlud sich auch auf das Königspaar, das bei einem Besuch im Krisengebiet mit Schlamm beworfen worden war.

Foto vom 10. Jahrestag der Proklamation

Davon ist auf der Karte freilich nichts zu sehen: Wie jedes Jahr übermitteln die Royals mit ihrer Weihnachtskarte ihre besten Wünsche für die Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr. Die Ausgabe 2024 vermittelt trotz der Krise Zuversicht und Optimismus. Es enthält ein bislang unveröffentlichtes Foto der spanischen Königsfamilie, auf dem die vier eng zusammenstehend in die Kamera lächeln. Während der König den Arm der Jüngsten umfasst, umarmt die Königin Thronfolgerin Leonor. Die beiden Frauen bilden in Blau (Letizia) und Rot (Leonor) besondere farbliche Hingucker. Das Bild wurde an einem wichtigen Tag für die Krone aufgenommen: am 10. Jahrestag der Proklamation von Felipe VI. zum König am 19. Juni.

Auf der linken Seite der Karte ist ein Auszug des Gedichts "A Trace of Happiness" des spanischen Dichters Francisco Brines (1932-2021) abgedruckt. Damit scheint die Königsfamilie an die Flut-Tragödie zu erinnern. Spanische Medien verstehen die gefühlvollen Zeilen jedenfalls als Hommage an die Verstorbenen und die von den Überschwemmungen betroffenen Familien. "Und ich suche nach einem Gesicht, das Licht reflektiert, nach jemandem, der, wie ich, nur den Tod hat, aber, wie ich ihn hatte, auch das Leben hat."

Auf der rechten Seite steht zudem noch folgender Text auf Spanisch und Englisch: "Frohe Weihnachten; gemeinsam werden wir zuversichtlich in das neue Jahr 2025 starten. Mit unseren besten Wünschen und großer Zuneigung."

Besonderes Jahr

2024 war nicht nur ein Jahr mit dramatischen Ereignissen. Das Königspaar hatte auch besondere royale Anlässe für Erinnerungen: Ihr Hochzeitstag jährte sich zum 20. Mal, die Proklamation zum zehnten Mal. Seit der Hochzeit am 22. Mai 2004 haben Felipe und Letizia jährlich Weihnachtswünsche überbracht: Die ersten neun Jahre als Fürstenpaar von Asturien, die übrigen als Königspaar von Spanien. 2007 posierten erstmals ihre 2005 und 2007 geborenen Töchter mit auf der Karte.