Spanische Hauptstadt: Verletzte und Vermisste nach Gebäudeeinsturz in Madrid

1 Der Einsturz geschah unweit des Madrider Opernhauses Teatro Real. (Archivfoto) Foto: Europapress/dpa

Im Zentrum von Madrid stürzt ein im Umbau befindliches Gebäude teilweise ein. Drei Arbeiter werden verletzt, mehrere gelten als vermisst. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber noch unbekannt.











Madrid - Beim Einsturz eines im Umbau befindlichen Gebäudes sind im Zentrum von Madrid mindestens drei Arbeiter verletzt worden. Einer der Männer habe schwere Verletzungen an einem Bein erlitten und sei ins Krankenhaus gebracht worden, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf die Einsatzkräfte in der spanischen Hauptstadt. Zwei Männer seien nur leicht verletzt worden. Fünf weitere Arbeiter galten den Berichten zufolge als vermisst.