1 Französische Grippe-Patienten 1918 – es gibt kaum Bilder aus deutschen Krankenhäusern, weil die Politik die Epidemie aus Propagandagründen verschwiegen hatte. Foto: imago//National Library Of Medicine

Die Spanische Grippe ist zwar in mancher Hinsicht mit der Corona-Seuche vergleichbar. In den Kriegswirren empfanden die Menschen sie aber nur als ein Übel von vielen. Dabei forderte sie am Ende mehr Opfer als der Erste Weltkrieg. Eine Spurensuche.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Am 24. Oktober 1918 berichtete das „Heidelberger Tagblatt“ in einer kleiner Notiz über das traurige Schicksal der Kinder der Familie Riedinger aus der Gemeinde Mosbach in Nordbaden: Der Vater erlag einer Lungenentzündung, seine Frau folgte ihm am Tag darauf in den Tod, ebenso die Oma. Zurück blieben zwei Vollwaisen, sechs und elf Jahre alt.