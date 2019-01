Málaga - Der seit knapp zwei Wochen in einem tiefen Brunnenschacht in Spanien verschollene Junge ist in der Nacht zum Samstag tot gefunden worden. Der zweijährige Julen sei nach tagelangen Bohrungen in einer Tiefe von gut 70 Metern entdeckt worden, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die Regionalregierung in Málaga.

Málaga - Der seit knapp zwei Wochen in einem tiefen Brunnenschacht in Spanien verschollene Junge ist in der Nacht zum Samstag tot gefunden worden. Der zweijährige Julen sei nach tagelangen Bohrungen in einer Tiefe von gut 70 Metern entdeckt worden, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die Regionalregierung in Málaga.