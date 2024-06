Spanien: Zwei Höhlenforscher vermisst - Militär hilft bei Suche

1 Die Höhlenforscher kamen nie an ihrem Ziel an. (Symbolbild) Foto: Caro / Oberhaeuser/Caro / Oberhaeuser

Rund elf Stunden sollte die beschwerliche und gefährliche Tour von zwei Spaniern durch einen unterirdischen Höhlenkomplex dauern. Aber sie kamen nie ans Ziel.











In einem riesigen unterirdischen Höhlen-Labyrinth im Norden Spaniens werden ein Mann und eine Frau vermisst. Die beiden seien am Samstag in die Tiefe geklettert und hätten am Sonntag zurückkehren sollen, teilten die Behörden in der Region Kantabrien am Montag mit. Es handele sich um erfahrene Höhlenforscher. Suchtrupps seien in dem Höhlenkomplex im Einsatz.