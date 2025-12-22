Spanien: Weihnachtslotterie „El Gordo“ gestartet

Stundenlange Ziehung, singende Kinder und Milliardenbeträge: Spaniens Weihnachtslotterie ist mehr als ein Glücksspiel – sie ist ein nationales Ritual.
Die von Millionen Menschen mit viel Spannung und Hoffnung erwartete spanische Weihnachtslotterie hat begonnen. Der Tradition folgend sangen Schüler des Internats San Ildefonso im Madrider Opernhaus Teatro Real bereits die ersten Gewinnzahlen vor. Zwei Tage vor Heiligabend schüttet die Lotterie Gewinne in Rekordhöhe aus. Insgesamt werden mehr als 2,77 Milliarden Euro verteilt – rund 70 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.