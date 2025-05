Spanien: Vinícius rassistisch beleidigt: Spanische Fans zu Haftstrafen verurteilt

1 Vinícius Junior hat mit Rassismus zu k Foto: Jose Breton/AP/dpa/Jose Breton

Fünf Fußballfans sind in Spanien wegen rassistischer Beleidigungen des brasilianischen Stürmerstars Vinícius Junior jeweils zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Alle Angeklagten hätten vor Beginn des Prozesses vor dem Landgericht in Valladolid eine entsprechende Einigung mit der Staatsanwaltschaft und Nebenklägern erzielt, teilte die Profiliga (La Liga) mit. Es sei „Meilenstein“, da es sich um die erste Verurteilung in Spanien handele, „die rassistische Beleidigungen in Stadien als Hassverbrechen einstuft“.