Spanien-Villa: So luxuriös lebt Influencer Julian Claßen auf Mallorca

Der Ex-Mann von Influencerin Bianca „Bibi“ Heinicke erfüllt die Wünsche seiner Follower: Auf Instagram und Snapchat präsentiert er sein neues Domizil am Mittelmeer mit Kino, Wellnessbereich und Golfrasen. Luxus, soweit das Auge reicht.

„Hier lege ich mich manchmal abends hin und schau in die Sterne“, sagt Influencer Julian Claßen und schwenkt dabei seine Smartphone-Kamera über den grünen Rasen des kleinen Golfplatzes auf dem Dach seines neuen Anwesens. Zusammen mit seiner Ex-Frau Bianca Heinicke – bekannt unter ihrem früheren Youtube-Namen „Bibisbeautypalace“ – hat er die Villa auf Mallorca bauen lassen.

Nach der Trennung von der ehemaligen Profi-Schwimmerin Tanja Makarić zieht sich der 31-Jährige hier nun allein oder mit seinen beiden Kindern Lio (5) und Emily (4) zurück.

Lesen Sie auch

Claßen zeigte bereits 2022 seine Villa

Bereits vor zwei Jahren gewährte der gebürtige Kölner seinen Followern einen Einblick in seine Mega-Finca in Spanien und präsentiert sich am hauseigenen Pool. Auf Instagram gab es dafür fast 400.000 Likes.

Die Fans waren begeistert, „Kannst du davon mal eine Home-Tour drehen?“ ist nur einer der Kommentare unter dem Post. Dem Wunsch kam der Influencer jetzt nach, vor wenigen Tagen führt er seine Follower dann via Instagram und Snapchat durch die Räume seines luxuriösen Anwesens. Sehen kann man die „Roomtour Spain“ in seinen Story-Highlights auf Instagram sowie auf dem Snapchat-Account des 31-Jährigen.

Influencer gibt Einblicke auf Instagram

Los geht es in der Instagram-Story in der Garage des Anwesens, in der neben seinem Mietwagen auch zwei kleine elektrische Range Rover für seine Kinder stehen. Weitere Highlights im Untergeschoss sind der Kinoraum mit Sternenhimmel, der Basketball- und Boxautomat, die an einen Jahrmarkt erinnern sowie eine Bar.

Treppensteigen müssen der Influencer und seine Gäste nicht: Alle drei Etagen sind mit dem im Haus eingebauten Aufzug zu erreichen. Im ersten Stock erstreckt sich ein großer, offener Wohnraum mit schwarz lackierter Küche. Hier liegen auch die Zimmer seiner beiden Kinder – natürlich mit Meerblick. „Hier sind die Fernseher an der Decke, damit die Sicht nicht versperrt wird“, erklärt der 31-Jährige. Die Bildschirme sind in die Decke integriert und lassen sich per Fernbedienung beliebig ein- und ausfahren.

Claßens Lieblingsplatz: der eigene Golfplatz

Im dritten Stockwerk befindet sich unter anderem Claßens Hauptschlafzimmer mit einer Badewanne an der Fensterfront. Auf seiner Terrasse ist ein Wellnessbereich integriert, mit Whirlpool, Sauna und Außenbar. Von dort aus führen ein paar Treppenstufen zu seinem Lieblingsplatz, wie er erzählt: dem eigenen kleinen Golfplatz. Hier liege er gerne manchmal auf dem Rasen und beobachte die Sterne.

Dass er sich diese Villa ohne die Unterstützung seiner Follower nicht hätte leisten können, ist Claßen bewusst. „Es ist sehr surreal, dass ich hier sein darf und das habe ich euch zu verdanken“, sagt er in die Kamera. Ob er in Zukunft nun dauerhaft in der Villa wohnen möchte, ist nicht bekannt. Davon abgeneigt scheint er aber nicht zu sein.