Spanien-Rundfahrt: Radstar Roglic krönt sich zum Rekordsieger der Vuelta

1 Primoz Roglic jubelt im Roten Trikot des Gesamtführenden bei der Vuelta (Archiv). Foto: Roth/dpa

Primoz Roglic avanciert zum Rekordsieger der Vuelta. Für sein deutsches Team Red Bull ist der vierte Triumph des Slowenen ein versöhnlicher Erfolg nach einem durchwachsenen Sommer.











Madrid - Primoz Roglic hat sich in Madrid zum Rekordsieger der Vuelta a España gekrönt. Nach dem finalen Einzelzeitfahren der 79. Auflage auf mehr als 24 Kilometern in der spanischen Hauptstadt triumphierte der Slowene vom deutschen Top-Team Red Bull zum vierten Mal bei der Spanien-Rundfahrt. In der Gesamtwertung liegt er mit einem Vorsprung von 2:36 Minuten vor dem Australier Ben O'Connor und dem Dritten Enric Mas aus Spanien.