Spanien nimmt Abschied: Felipe und Letizia werden bei Trauerfeier nach Zugunglück emotional

Spanien gedenkt der 45 Todesopfer des Zugunglücks von Adamuz. Bei der Trauerfeier waren auch König Felipe und Königin Letizia vor Ort, für die es ein sichtlich emotionaler Nachmittag war.
Am Donnerstagnachmittag haben sich mehr als 4.300 Menschen in einer Sporthalle in Huelva versammelt, um der 45 Toten und zahlreicher Verletzter der Zugtragödie im spanischen Adamuz am 18. Januar zu gedenken. Unter strömendem Regen und in tiefes Schwarz gekleidet, trafen auch König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (54) ein, um den Opfern und ihren Hinterbliebenen Respekt zu zollen.