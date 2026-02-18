Spanien: Haftstrafe nach Tod eines Deutschen auf Mallorca bestätigt

Ein Gericht in Spanien bestätigt: Zwölfeinhalb Jahre Haft für einen Mann, der an einem tödlichen Vorfall mit einem deutschen Urlauber auf Mallorca beteiligt war.
Spaniens Oberster Gerichtshof hat eine Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren gegen einen Spanier wegen des Todes eines deutschen Urlaubers auf der Flughafen-Autobahn auf Mallorca bestätigt. Der Mann war im Dezember 2024 von einem Gericht auf Mallorca wegen Totschlags verurteilt worden und hatte gegen ein gleichlautendes Urteil der Berufungsinstanz Revision eingelegt, die nun abgelehnt wurde.