Spanien gewinnt EM-Finale: Die Royals leiden mit ihren Engländern

Prinz George (10) und Prinz William (42) haben eine Achterbahn der Gefühle erlebt, als sie das Endspiel der Europameisterschaft 2024 zwischen England und Spanien im Stadion in Berlin verfolgten. Der britische Thronfolger und sein Sohn waren in die deutsche Hauptstadt gereist, wo sie Zeuge der 1:2-Niederlage der "Three Lions" gegen Spanien wurden. Auf den Bildern von der Tribüne ist zu sehen, wie die beiden royalen Fußballfans mit ihrem Team mitfieberten, sich die Hände vors Gesicht hielten oder jubelnd aufsprangen.

Kurz nach dem Abpfiff postete Prinz William auf dem offiziellen Instagram-Account des Kensington Palastes eine Story, in der er der Mannschaft sein Mitgefühl aussprach. In dem Beitrag heißt es: "Diesmal hat es einfach nicht sein sollen. Wir sind trotzdem so stolz auf euch. Vorwärts England. W."

König Charles baut die "Three Lions" auf

Auch Williams Vater, König Charles (75), sprach der Mannschaft nach der Niederlage Mut zu. Er forderte die Spieler auf, die Köpfe nicht hängenzulassen. In einer Botschaft an Trainer Gareth Southgate (53), die von den Royals in den sozialen Medien verbreitet wurde, gab es von Charles zudem viel Lob für die "wirklich großartige Leistung" des Teams.

Charles schrieb in seiner Botschaft an Southgate: "Auch wenn Ihnen der Sieg heute Abend verwehrt geblieben ist, schließen meine Frau und ich uns meiner ganzen Familie an und ermutigen Sie und Ihr Team, den Kopf hochzuhalten." Weiter heißt es: "Alle, die schon einmal an sportlichen Aktivitäten teilgenommen haben, werden wissen, wie verzweifelt man sich nach einem solchen Ergebnis fühlen kann, wenn der Sieg so nahe war. Sie werden sich mir anschließen und ihr Mitgefühl ausdrücken, auch wenn wir Spanien gratulieren." Charles fügte hinzu: "Aber seien Sie sich bitte bewusst, dass Ihr Erfolg, das Finale der Europameisterschaft erreicht zu haben, an sich schon eine großartige Leistung ist." Das ganze Land werde die "Three Lions" weiter anfeuern "bei den vielen Triumphen, die zweifellos noch vor uns liegen", so der Monarch.