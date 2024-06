Spanien: Frau soll Wein im Millionenwert verschüttet haben

1 Auf dieser Aufnahme einer Sicherheitskamera ist eine Person zu sehen, die im Lagerraum eines Weinguts in Spanien Wein im Millionenwert verschüttet. Foto: dpa/CEPA 21

Mitten in der Nacht dringt eine Person in eine Weinkellerei ein - aber nicht, um etwa gratis einen edlen Tropfen zu genießen. Vier Monate später steht der mysteriöse Einbruch vor der Aufklärung.











Eine Frau soll in Spanien aus Rache in einer Kellerei absichtlich rund 60 000 Liter hochkarätigen Wein im geschätzten Wert von mehr als 2,5 Millionen Euro verschüttet haben. Die ehemalige Mitarbeiterin der Kellerei sei in Villaescusa de Roa circa 40 Kilometer nördlich von Madrid als Verdächtige festgenommen worden, berichteten der TV-Sender RTVE, die Zeitung „La Vanguardia“ und weitere Medien am Freitag unter Berufung auf die Behörden. Die zuständige Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde) bestätigte auf Anfrage diese Informationen.