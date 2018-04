Spanien Ein Elefant stirbt nach Zirkuswagen-Unfall

Von red/AP 03. April 2018 - 11:48 Uhr

Nach einem Überholmanöver ist ein mit Elefanten belandener Lastwagen umgekippt. Bei dem Unfall in Südspanien ist ein Tier gestorben, vier weitere wurden verletzt.





Madrid - Bei einem Unfall eines Zirkuswagens ist in Südspanien ein Elefant getötet worden. Vier weitere Elefanten wurden nach Behördenangaben vom Dienstag verletzt. Der Lastwagen mit den Tieren stürzte am Montag auf der Fernstraße zwischen Albacete und Murcia nach einem Überholmanöver um, wie ein Polizeisprecher in Albacete sagte. Möglicherweise sei der Lastwagen durch Bewegungen der fünf Elefantenkühe instabil geworden.

Der Fahrer blieb unverletzt. Die vier überlebenden Tiere erlitten Schnittwunden und Beinverletzungen. Sie sollen in den kommenden Tagen in eine Klinik verlegt werden. Tierschutzorganisationen erklärten, der Unfall sei das jüngste Beispiel dafür, dass Zirkusse eine Gefahr für Wildtiere darstellten.