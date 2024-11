Spanien: Deutscher Gleitschirmflieger stürzt auf Mallorca ab

1 Die Bergrettung der Polizeieinheit Guardia Civil sucht am Kap Cabo Blanco mit einem Hubschrauber nach dem Gleitschirmflieger, der abgestürzt und auf einer Klippe gelandet war. Foto: dpa

Dramatische Rettungsaktion: Nur mit einem Hubschrauber kann die Bergrettung den Unglücksort auf einer Klippe erreichen. Der Mann kommt verletzt ins Krankenhaus.











Ein Gleitschirmflieger ist im Süden der spanischen Baleareninsel Mallorca abgestürzt und auf einer Klippe gelandet. Die Bergrettung der Polizeieinheit Guardia Civil rückte am frühen Freitagabend am Kap Cabo Blanco mit einem Hubschrauber an und fand den Mann verletzt auf einem 100 Meter hohen Felsen etwa 20 Meter vom Meer entfernt, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.