1 Zwei mutmaßlich deutsche Angreifer sollen einen ebenfalls deutschen Urlauber an der Playa de Palma attackiert haben (Symbolfoto). Foto: Clara Margais/dpa/Clara Margais

Zwei mutmaßlich deutsche Angreifer sollen einen deutschen Urlauber in Mallorca attackiert haben. Nach der Behandlung im Krankenhaus konnte das Opfer die Klinik wieder verlassen.











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Ein deutscher Urlauber ist auf Mallorca vor seinem Hotel an der Playa de Palma von zwei mutmaßlich ebenfalls deutschen Angreifern mit einem Messer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht von einem Raubüberfall aus, wie die deutschsprachigen Inselzeitungen „Mallorca Zeitung“ und „Mallorca Magazin“ berichteten.