Spanien: 70-jähriger Deutscher beim Wandern auf Mallorca gestorben

Auf Mallorca ist ein Deutscher beim Wandern vermutlich an einem Hitzschlag gestorben. Der Mann war mit seiner Frau im Nordosten der Insel unterwegs, als es zu dem Unglück kam.

Ein 70 Jahre alter Deutscher ist beim Wandern auf Mallorca gestorben. Der Mann sei vermutlich einem Hitzschlag erlegen, berichteten mallorquinische Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte. Der Tod habe sich am Sonntag gegen 15.00 Uhr ereignet, als der Deutsche mit seiner Frau in der Gegend um die Gemeinde Colonia de Sant Pere im Nordosten der spanischen Urlaubsinsel eine Wandertour zur kleinen Einsiedelei Ermita de Betlém unternommen habe, hieß es.

Aktuell ist es auf Mallorca etwas „kühler“ als in Deutschland

Die Polizei bestätigte auf Anfrage lediglich die Nationalität und das Alter des Mannes. Ob das Ehepaar auf Mallorca im Urlaub war oder auf der Insel wohnte, wurde zunächst nicht bekannt.

In Spanien hatte es in diesem Sommer mehrere Hitzewellen gegeben. Auf Mallorca ist es derzeit allerdings mit Tageshöchsttemperaturen um die 30 Grad sogar etwas „kühler“ als in einigen Gebieten Deutschlands.