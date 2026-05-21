Spaghetti Bolo & Currywurst: Tiefkühl-Essensfabrikant profitiert vom Fachkräftemangel

Es ist gewissermaßen eine der größten Gefriertruhen Europas: 43 Meter hoch, 60 Meter lang und 30 Meter breit. In der Halle lagert die Firma Apetito tonnenweise Tiefkühl-Gerichte. Das Geschäft brummt.
Rheine - Ob Fischstäbchen, Rinderroulade oder Linsensuppe: In Zeiten des demografischen Wandels sieht sich der deutsche Tiefkühlkost-Lieferant Apetito langfristig auf Wachstumskurs. "Die Alterung der Gesellschaft spielt uns in die Karten: Die Nachfrage nach Verpflegung in Seniorenheimen oder Krankenhäusern sowie als Essen auf Rädern für ältere Menschen wird weiter steigen", sagte Firmenchef Jan-Peer Laabs der dpa in Rheine.