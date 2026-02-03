„Spätzlescowboy“ aus Hemmingen: „Er war ein echtes Käpsele“ – Hank Häberles Band lässt seine Musik weiterleben

Die Dagdiab feiern ihre Rückkehr: Die Band des legendären Hemminger Countrymusikers Hank Häberle jr. tritt wieder gemeinsam auf – eine Reunion, auf die viele sehnlichst gewartet haben.
Eingefleischten Fans könnte folgender Spruch noch in den Ohren klingeln: „Du bleibsch dei Läba lang a Depp – ohne a Häberle-Kassett’!“ Hank Häberle jr., der schwäbische Country-Barde, nahm zu Lebzeiten kein Blatt vor den Mund. Seine Mundart-Komik war mal gepaart mit sozialkritischem Unterton, mal mit Brachialwitz, stets aber verpackt in gut- bis erstklassige Countrysongs, festgehalten natürlich auch auf Musikkassetten. Das hat nicht nur im Stuttgarter Raum bei mehreren Generationen bleibenden Eindruck hinterlassen.