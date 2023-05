4 Die evangelischen Freikirche hatte von 1957 an ihren Deutschland- und Europasitz in Beilstein. Foto: factum/Simon Granville

Die Deutsche Spätregen-Mission ist insolvent, zahlreiche Mitglieder haben die Freikirche längst verlassen. Wo liegen die Ursachen? Ein Mitglied und eine Aussteigerin geben Einblicke in die Sekte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Beilstein - Lautes Lachen ist lange Zeit verboten im Leben von Malina Blume (Name geändert). Insbesondere in der Küche, die als heilig gilt und in der sie an manchen Tagen bis in die Nacht hinein arbeitet. Erfreuen darf sie sich lediglich „am Herrn“. Erwischt sie die Hausmutter dennoch beim Herumalbern, zieht das Strafen nach sich. Sie sei „so voller Großmannschaft“, heißt es dann. Zu großkotzig, zu übermütig, zu fröhlich. Als Konsequenz muss Malina Blume Buße tun. Älteren die Füße waschen. Einen Kartoffelsack um ihre Schulter hängen. Sich vor anderen Hausgenossen erniedrigen.