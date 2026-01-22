Späteres erstes Mal: Jugendliche warten länger mit dem ersten Sex

Mit dem «ersten Mal» lassen Jugendliche sich länger Zeit als noch vor einigen Jahren. Fast alle achten dabei auf Verhütung - gaben sie zumindest in der Umfrage an.
Köln - Jugendliche in Deutschland lassen sich mit dem ersten Sex mehr Zeit als noch vor sechs Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) hervor, die in Köln vorgestellt wurde. Demnach haben 23 Prozent der 16-Jährigen schon Geschlechtsverkehr gehabt - bei der Vorgängeranalyse 2019 waren es 34 Prozent.