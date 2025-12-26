Später Vogelzug: Bisher ausharrende Kraniche entfliehen der Kälte

Beim Weihnachtsbummel vernahmen viele Menschen ungewohnte Geräusche: das Tröten von Kranichen. Es handelt sich um Tiere, die eigentlich ausharren wollten, nun aber vor der Kälte flüchten.
Berlin - Bei weitem nicht jeder Kranich hatte sich im Herbst auf den Weg gen Süden gemacht - nun aber wurde es selbst vielen Tapferen zu eisig: Zu Weihnachten - rund einen Monat nach Ende der Hauptreisezeit - seien noch einmal Tausende Kraniche Richtung Frankreich und Spanien aufgebrochen, berichtete der Naturschutzbund (Nabu). Die Vögel seien vor allem auf einem Flugkorridor über Nordrhein-Westfalen und auf der Linie Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland zu beobachten.