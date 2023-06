1 Statt am grünen Tisch arbeitet Matthias Hohnecker jetzt am grünen Strauch. Foto: Simon Granville

Von der Zeitung zur Gärtnerei: Der Redakteur Matthias Hohnecker hat vor vier Jahren umgesattelt und arbeitet jetzt im Betrieb seiner Frau.









Pleidelsheim - Ziemlich oft sitze ich im vollgeladenen Gärtnereibus, fahre zum Beispiel den Blumenschmuck für eine Trauerfeier auf den Friedhof – und denke an Robert Lembke. An den Mann also, der vor Jahrzehnten in der ARD die Fernsehsendung „Was bin ich?“ moderierte. Das heitere Beruferaten ist mein Hobby – vor allem dann, wenn es um meinen eigenen Job geht. Jüngster Anlass zum Raten: die Anfrage der Zeitung, ob ich für die Gartenserie etwas schreiben wolle. Wörtliches Motto: „Da wird die Edelfeder zum Gärtner gemacht.“ Wenigstens bin ich nicht der Bock.