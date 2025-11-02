ProSieben spricht vom "größten Comeback" in der Geschichte von "Schlag den Star": Tatsächlich sah es am Samstagabend lange so aus, als könnten Lutz van der Horst und Fabian Köster nicht einen Punkt gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar holen. Doch ab Mitternacht legte das Duo plötzlich los.

Nach einer späten Aufholjagd konnte sich in der Nacht zu Sonntag das "heute-show"-Duo Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30) doch noch gegen die "Bratwurst und Baklava"-Comedians Bastian Bielendorfer (41) und Özcan Coşar (44) bei "Schlag den Star" durchsetzen. Um kurz vor 2 Uhr freuten sie sich über den Sieg der ProSieben-Liveshow und 100.000 Euro.

Wendung ab Mitternacht Dabei sah es lange so aus, als werde es womöglich die kürzeste "Schlag den Star"-Ausgabe aller Zeiten: Denn Spiel um Spiel sammelten Bielendorfer und Coşar, die bereits 2023 gegen BossHoss triumphiert hatten, Punkte. Um Mitternacht stand es schließlich 45:0 - und viele Zuschauerinnen und Zuschauer glaubten, die Show sei gelaufen. Doch dann setzte das "heute show"-Duo zur Aufholjagd an und sorgte laut Sender für die "wohl größte Wendung, die dieses Format je gesehen hat".

Moderator Matthias Opdenhövel (55) hatte bereits zum Auftakt nichts Gutes für beide Teams prophezeit: "Es wird gesagt, das ist die Körperklaus-WM heute Abend." Und tatsächlich stöhnte Lutz van der Horst gleich beim ersten Duell am Kickertisch: "Ich hasse es. Ich würde jetzt ausscheiden wollen." Die Punkte gingen dann auch an die Gegner, die sich auch anschließend bei Spielen wie Balance-Parcours, Rückwärts-Musikrätsel und "Blamieren oder kassieren" durchsetzen konnten.

Aber unbesiegbar, wie lange geglaubt, waren sie nicht. Beim Spiel "Pärchenzaun" gelangen Lutz van der Horst und Fabian Köster dann endlich die ersten Punkte. Kommentator Ron Ringguth jubelte daraufhin: "Das ist das Wunder von Köln! Jetzt geht die Show erst richtig los." Und tatsächlich holten die beiden ihren großen Rückstand auf - und fuhren beim Final-Match "Lochball" schließlich tatsächlich noch den Sieg ein.

"Schlag den Star" macht Pause wegen "The Masked Singer"

"Schlag den Star" legt nun eine siebenwöchige Pause ein. Die nächste, 99. Ausgabe läuft erst am 20. Dezember. In der Zwischenzeit zeigt ProSieben ab 8. November an den Samstagabenden die neue Staffel von "The Masked Singer".