ProSieben spricht vom "größten Comeback" in der Geschichte von "Schlag den Star": Tatsächlich sah es am Samstagabend lange so aus, als könnten Lutz van der Horst und Fabian Köster nicht einen Punkt gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Coşar holen. Doch ab Mitternacht legte das Duo plötzlich los.
Nach einer späten Aufholjagd konnte sich in der Nacht zu Sonntag das "heute-show"-Duo Lutz van der Horst (50) und Fabian Köster (30) doch noch gegen die "Bratwurst und Baklava"-Comedians Bastian Bielendorfer (41) und Özcan Coşar (44) bei "Schlag den Star" durchsetzen. Um kurz vor 2 Uhr freuten sie sich über den Sieg der ProSieben-Liveshow und 100.000 Euro.