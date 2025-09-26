Die lang erwartete Fortsetzung von "Spaceballs" befindet sich in der Produktion. Die Rückkehr von Rick Moranis steht ebenso fest. Er stand seit 1997 nicht mehr vor der Kamera.
Die Dreharbeiten zu "Spaceballs 2" haben begonnen. Das gaben die Amazon MGM Studios auf Instagram mit einem Bild vom Table Read bekannt. Damit bestätigte das Studio die Rückkehr von Rick Moranis (72), Bill Pullman (71), Daphne Zuniga (62) und George Wyner (79). Sie werden wieder in ihre Rollen aus dem Vorgängerfilm schlüpfen. Moranis feiert damit sein großes Kino-Comeback. Er stand zuletzt 1997 für den Film "Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft!" vor der Kamera.