Die lang erwartete Fortsetzung von "Spaceballs" befindet sich in der Produktion. Die Rückkehr von Rick Moranis steht ebenso fest. Er stand seit 1997 nicht mehr vor der Kamera.

Die Dreharbeiten zu "Spaceballs 2" haben begonnen. Das gaben die Amazon MGM Studios auf Instagram mit einem Bild vom Table Read bekannt. Damit bestätigte das Studio die Rückkehr von Rick Moranis (72), Bill Pullman (71), Daphne Zuniga (62) und George Wyner (79). Sie werden wieder in ihre Rollen aus dem Vorgängerfilm schlüpfen. Moranis feiert damit sein großes Kino-Comeback. Er stand zuletzt 1997 für den Film "Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft!" vor der Kamera.

Mel Brooks (99) ist ebenfalls wieder mit dabei. Seine Besetzung wurde schon im Sommer bestätigt. Darüber hinaus werden Josh Gad (44), Keke Palmer (32), Lewis Pullman (32) und Anthony Carrigan (42) neue Charaktere spielen. Lewis Pullman ist der Sohn von Bill Pullman. Sie werden zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera stehen.

Der Cast von "Spaceballs 2" nutzte gleich die Gelegenheit, um "Star Wars" zu verspotten. Die Besetzung von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (2015) veröffentlichte vor Jahren ein ähnliches Foto, um die Schauspieler der neuen Trilogie vorzustellen.

Erster Teil entwickelte sich zum Kultfilm

"Spaceballs" startete 1987 in den Kinos und parodierte unter anderem den SciFi-Klassiker von George Lucas (81), der zehn Jahre zuvor veröffentlicht wurde. Der Film spielte weltweit nur 38 Millionen Dollar ein, entwickelte sich aber später zum Kultklassiker.

Regie wird Comedy-Spezialist Josh Greenbaum (46) führen. Gad, der eine Rolle im Film hat, schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Benji Samit (41) und Dan Hernandez (41), die beide unter anderem am Skript von "Die Addams Family 2". Informationen zur Handlung wurden bislang nicht veröffentlicht. Ein Kinostart ist für 2027 geplant.