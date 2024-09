Space Needle: Auf einer Serviette in Stuttgart entstand das Wahrzeichen von Seattle

1 Ufo auf drei Beinen: 2017 wurde die Space Needle für 100 Millionen Dollar renoviert. Foto: Visit Seattle/Rachael Jones

Seit der Weltausstellung 1962 ist die Space Needle das Wahrzeichen der Stadt Seattle. Wir verraten, was der berühmte Turm mit Stuttgart zu tun hat.











Link kopiert



Edward Elmer Carlson hat keinen Zettel zur Hand, also zeichnet er seine zündende Idee schnell auf eine Papierserviette. Der 1911 in Tacoma im US-Bundesstaat Washington geborene Hotelmanager strandet 1959 ungewollt eine Nacht in Stuttgart. Carlson macht mit seiner Frau Nell und einem befreundeten Paar Urlaub in Europa. Sie wollen eigentlich nur schnell einen weißen Mercedes 190 SL abholen, doch das Auto ist nicht fertig. Also buchen sie sich im Hotel Graf Zeppelin ein und dinieren auf dem damals nagelneuen Fernsehturm in Degerloch.