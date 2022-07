Sozialwohnungen in Stuttgart

Stuttgart - Wohnen wird in Deutschland zunehmend zum Luxusgut – besonders in den großen Städten. Stuttgart, München, Frankfurt – wer dort eine ordentliche Bleibe sucht, muss tief in den Geldbeutel greifen. Auf der Strecke bleiben dabei immer häufiger die Menschen, die ein geringes oder sogar mittleres Einkommen haben. Für sie wird es zunehmend schwierig, überhaupt noch ein Dach über dem Kopf zu finden.

Erschwert wird die Lage dadurch, dass es zugleich immer weniger öffentlich geförderten Wohnraum gibt. Eine Studie des renommierten Pestel-Instituts kommt zum Schluss, dass sich die Zahl der Sozialwohnungen bundesweit zwischen 2011 und 2018 um eine halbe Million verringert hat. Der Neubau, so das Fazit, lasse sich angesichts explodierender Boden- und Baupreise kaum noch umsetzen. Viele besonders betroffene Gemeinden sichern sich deshalb Belegungsrechte. Aus bereits bestehenden Wohnungen werden dann Sozialwohnungen.

Das kann allerdings auch nach hinten losgehen. Das zeigt das Beispiel Stuttgart. Die Stadt belegt dort Wohnungen, die Wohnungsbaugenossenschaften gehören, als Sozialwohnungen. Doch in manchen Fällen steigen die Mieten dadurch sogar, weil die Eigentümer vorher weniger verlangt haben. Die alten Mieter werden dann zu Sozialmietern oder müssen ihrerseits anderswo etwas Bezahlbares suchen. Damit ist niemandem geholfen. Eine solche Umwandlung ist eine Mogelpackung, die nur der Statistik dient. Wirklich Abhilfe schaffen kann nur eines: Man muss zusätzliche günstige Wohnungen bauen. Das ist schwer genug. Doch an diesem Punkt rächen sich jetzt die Versäumnisse der vergangenen Jahre.

