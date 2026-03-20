Sozialunternehmen: Neue Arbeit beantragt Insolvenz – um in eine bessere Zukunft zu starten

Das Stuttgarter Sozialunternehmen Neue Arbeit strebt in der Insolvenz eine Sanierung in Eigenregie an. Den Beschäftigten wird eine sichere Perspektive zugesagt. Und die Projekte?
Es soll nicht das Ende, sondern der Aufbruch in bessere Zeiten sein: Das Sozialunternehmen Neue Arbeit – eines der größten seiner Art in Deutschland – hat beim Amtsgericht Stuttgart eine Insolvenz in Eigenverwaltung auf den Weg gebracht. Was bedeutet das für Beschäftigte und für die geförderten Projekte? Dazu ein Überblick.