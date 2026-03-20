Sozialunternehmen: Neue Arbeit beantragt Insolvenz – um in eine bessere Zukunft zu starten

Das Stuttgarter Sozialunternehmen Neue Arbeit strebt in der Insolvenz eine Sanierung in Eigenregie an. Den Beschäftigten wird eine sichere Perspektive zugesagt. Und die Projekte?

Es soll nicht das Ende, sondern der Aufbruch in bessere Zeiten sein: Das Sozialunternehmen Neue Arbeit – eines der größten seiner Art in Deutschland – hat beim Amtsgericht Stuttgart eine Insolvenz in Eigenverwaltung auf den Weg gebracht. Was bedeutet das für Beschäftigte und für die geförderten Projekte? Dazu ein Überblick.

Wer ist von der Insolvenz betroffen? Betroffen von der Insolvenz sind das Sozialunternehmen Neue Arbeit gGmbH und die Neue Arbeit Dienstleistungsagentur GmbH mit Sitz in Stuttgart-Zuffenhausen - nicht jedoch die zwei Tochterunternehmen NintegrA mit den CAP- und ID-Märkten sowie die Esslinger Beschäftigungs-Initiative. Die Sozialkaufhäuser, die Radstationen und der Bereich Garten und Natur - all das soll erhalten bleiben. „Diese Bereiche gehen letztlich gestärkt aus dieser Krise hervor, weil sie nicht andere Lasten mittragen müssen“, sagte Stephan Fritz, seit Januar gemeinsamer Geschäftsführer mit Dietmar Meng, unserer Zeitung.

Was war Auslöser der Insolvenz? Am Anfang stand die Aufnahme staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen Führungskräfte der Neuen Arbeit wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug. Dieser gravierende Vorgang rief das Landessozialministerium auf den Plan und mündete 2025 in ein Sanierungsverfahren. Dabei galt es, über die Schließung defizitärer Bereiche auf einen wirtschaftlich tragfähigen Pfad zu kommen.

Fritz zufolge haben sich die von der Neuen Arbeit angemieteten Gewerbeimmobilien gerade in Zuffenhausen frühzeitig als Hürde herausgestellt. Die Suche nach Nachmietern erwies sich als problematisch – auch aus den Mietverträgen mit einer Laufzeit über 2030 hinaus herauszukommen, gebe der Markt nicht her. So kam Plan B ins Spiel: die Insolvenz in Eigenverwaltung, weil sie die Chance bietet, sich aus den Mietverträgen zu lösen. Meng spricht von Mietbelastungen in Höhe von knapp einer Million Euro pro Jahr – „für Flächen, die infolge der Restrukturierung nicht mehr benötigt werden“.

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Angesichts der langfristigen Mietverträge „reden wir über fünf bis sechs Millionen Euro, die es über die Restlaufzeit der Mietverträge ausgemacht hätte“ – eine Summe, „bei der klar ist, dass das aus Mitteln der Wohlfahrtspflege nicht darstellbar sein wird“. Wie die Geschäftsführer bekennen, sind zuletzt sogar Mietrückstände aufgelaufen. Verschärfend kam die Haushaltskrise der Stadt Stuttgart hinzu, die auch bei der Muttergesellschaft eva einen Zeitdruck auslöste. „Da ist die Anspannung noch mal gestiegen, was wir auch zu spüren bekommen haben“, so Fritz.

Was ist das Ziel der Insolvenz? „Mit den im Zuge der Restrukturierung geschaffenen Angeboten wollen wir in eine gute Zukunft, frei von Lasten, starten“, betont Meng. Die Neue Arbeit brauche eine neue Basis. Man sei mit der Sanierung „schwere strukturelle Defizite angegangen“, ergänzt Fritz. Zu lange seien „alte Gewerke weiterverfolgt“ worden. Jetzt bestünde „die große Chance, die alte Struktur, die in Zuffenhausen eine noch sehr industrielle Anmutung hatte, hinter uns zu lassen“. Aufgabe bleibe es, Menschen aus der Arbeitslosigkeit durch Begleitung, Beschäftigung und Qualifizierung in die Erwerbstätigkeit zu helfen – „aber in Gewerken, wo es sich wirtschaftlich machen lässt“. Ein neues, kleineres Domizil haben die Geschäftsführer im Visier.

Was bedeutet es für die Beschäftigten? Im Sommer 2025 hatte der Unternehmensverbund Neue Arbeit noch 550 Mitarbeitende - nun sind es um die 500, unter ihnen die 270 von der Insolvenz unberührten NintegrA-Kräfte. Voriges Jahr wurden vor allem Befristungen genutzt, um Personal zu reduzieren. Jetzt sei die Neue Arbeit „schlanker, aber zukunftsfähig“ – „wir bieten die Perspektive, dass es für einen Großteil der Beschäftigten weitergeht“, betont Fritz.

Auf hauptamtliche Mitarbeitende in Projekten und Maßnahmen hätte die Insolvenz in Eigenverwaltung nur Auswirkungen, wenn die Kostenträger die Maßnahmen beenden sollten. „Wir haben aber die Signale, dass wir weitermachen sollen, nachdem wir in dem Bereich wieder als zuverlässig gelten.“ Es gebe zudem Projekte vom Jobcenter – bei einem habe man erst Anfang des Jahres den Zuschlag bekommen.

Alle Gehaltsbestandteile seien Insolvenzausfallgeld-fähig und damit gesichert, heißt es. In den Betriebsversammlungen hätten die Beschäftigten insgesamt „erstaunlich gefasst und ruhig“ reagiert. Nur Details wie eingefrorene Stundenguthaben verursachten „ein bisschen Aufregung“.

Wie reagiert die Muttergesellschaft Eva? Die Evangelische Gesellschaft (Eva) bleibt 98-prozentige Hauptgesellschafterin der Neuen Arbeit. „Der Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung wurde vom Amtsgericht nur deshalb genehmigt, weil dahinter ein detaillierter Sanierungsplan steht“, sagt Pfarrer Klaus Käpplinger, Aufsichtsratsvorsitzender der Neuen Arbeit und Eva-Vorstandschef, auf Anfrage. „Die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden der Neuen Arbeit haben das Vertrauen wichtiger Partner wie Jobcenter und Sozialministerium zurückgewonnen.“ Auch die Eva sei „überzeugt von den qualitätvollen und wirtschaftlich seriösen Angeboten“ der Neuen Arbeit.

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Deren Fortführung wäre durch die hohen Mietkosten gefährdet. Nun sichere die Insolvenz in Eigenverwaltung die langfristige Perspektive der Neuen Arbeit. „So können langzeitarbeitslose und benachteiligte Menschen dauerhaft Teilhabe am Arbeitsleben erfahren und die Arbeitsplätze erhalten bleiben.“ Die Eva habe die Neue Arbeit vormals „mit namhaften Beträgen“ unterstützt und werde das weiter tun, um wichtige Angebote zu fördern. „Wir können aber keine wirtschaftliche Schieflagen ausgleichen, wie sie etwa durch die Mietkosten für nicht benötigte Immobilien entstehen“, betont Käpplinger.

Sanierung aus der Insolvenz heraus

Eigenverwaltung

Die Insolvenz in Eigenverwaltung ist ein Sanierungsverfahren, bei dem die Geschäftsführung im Amt bleibt und das Unternehmen unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten Sachverwalters selbst saniert. Ziel ist der Erhalt des Unternehmens durch einen Insolvenzplan.

Sonderkündigungsrechte

Die Geschäftsführung verwaltet das Vermögen selbstständig und gestaltet den Sanierungsprozess. Der Sachverwalter überwacht das Verfahren für die Gläubiger. Zu den Sanierungsinstrumenten zählen unter anderem Sonderkündigungsrechte, beispielsweise bei Mietverträgen, sowie der Abbau von Verbindlichkeiten über einen Insolvenzplan.