Sozialunternehmen in Stuttgart: Zora zieht erste Konsequenzen aus finanzieller Schieflage

Das ins Trudeln geratene Stuttgarter Frauenunternehmen Zora äußert sich erstmals zu den Gründen seiner wirtschaftlichen Probleme. Das Sozialunternehmen sieht Frauenprojekte in Stuttgart in Gefahr.











Das in Schieflage geratene Frauenunternehmen Zora hat erste Konsequenzen aus seiner finanziellen Notsituation gezogen. So werde das Second-Hand-Kaufhaus des Sozialträgers an der Neckarstraße im Stuttgarter Osten „zum 20. Dezember schließen“, heißt es in einer Erklärung. Dieser Schritt erfolge „planmäßig und unabhängig“ von dem Insolvenzantrag, den die Zora gGmbH kürzlich beim Amtsgericht Stuttgart gestellt hat.