1 In Ditzingen war der Polizei eine Bedrohungslage gemeldet worden. Foto: 7aktuell.de/| NR

Großeinsatz der Polizei in Ditzingen: Ein Bewohner einer Sozialunterkunft meldet eine Bedrohungslage. Daraufhin umstellen Einsatzkräfte das Gebäude.















Link kopiert

Ditzingen - Nachdem ein Bewohner einer Sozialunterkunft in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) eine Bedrohungslage gemeldet hatte, ist es am Dienstagabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der 47-Jährige hatte angegeben, er werde von einem Nachbarn im Zuge eines Streits mit einer Pistole und einem Messer bedroht und geschlagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Daraufhin umstellten die Beamten das Gebäude in der Bauernstraße mit einem Großaufgebot.

Die Tat habe sich im Hausflur abgespielt, das hatte der 47-Jährige gegen 21.50 Uhr gemeldet. Er sei zurück in seine Wohnung geflohen und habe sich dort eingeschlossen. Nachdem Polizisten das Gebäude umstellt hatten, griff auch ein Spezialeinsatzkommando des Polizeipräsidiums Einsatz ein. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte zuvor eine Durchsuchung angeordnet.

Was die Beamten in der Wohnung fanden

Die Einsatzkräfte nahmen den 36 Jahre alten mutmaßlichen Täter im Hausflur fest. Der Mann habe keinen Widerstand geleistet, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Wohnung des Mannes und die seiner Freundin im selben Gebäude. Eine Waffe fanden die Polizisten nicht – lediglich Platzpatronen und eine kleine Menge Cannabis. Der 36-Jährige zeigte sich kooperativ und begleitete die Beamten aufs Revier. Kurze Zeit später kam er auf freien Fuß. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.