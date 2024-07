Sozialunterkunft in Bietigheim-Bissingen: Umgefallene Kerze setzt Zimmer in Brand

1 Eine Kerze hatte wohl den Brand ausgelöst. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Gerten

Ein 44-jähriger Bewohner einer Sozialunterkunft in Bietigheim-Bissingen hat am Montagmorgen die Feuerwehr alarmiert, nachdem in seinem Zimmer ein Brand ausgebrochen war. Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann.











Die Feuerwehr musste am Montagmorgen zu einer Sozialunterkunft in der Carl-Benz-Straße in Bietigheim-Bissingen ausrücken, nachdem dort in einem Zimmer ein Brand gemeldet worden war. Nun ermittelt die Polizei gegen den 44-jährigen Bewohner wegen fahrlässiger Brandstiftung: Das Feuer war wohl durch eine umgefallene Kerze ausgelöst worden. Der Mann hatte selbst gegen 9.15 Uhr den Notruf gewählt.