Sozialstaat: Härtere Sanktionen beim Bürgergeld helfen den Betroffenen

Die Nullrunde beim Bürgergeld ist das Ergebnis einer mathematischen Berechnung. Bärbel Bas’ Pläne für härtere Sanktionen sind richtig, kommentiert Tobias Peter.
Es gibt Dinge, für die sollte man Politiker weder loben noch kritisieren. Das gilt zum Beispiel für die Tatsache, dass es im kommenden Jahr eine Nullrunde beim Bürgergeld geben wird. Arbeitsministerin Bärbel Bas macht hier nichts anderes, als das Ergebnis aus dem geltenden Berechnungsmechanismus zu nehmen und gesetzgeberisch umzusetzen. Die Frage, ob es eine Erhöhung gibt oder nicht, ist in diesem Fall keine politische Entscheidung. Sie wird auch nicht wahllos gewürfelt. Sie ist schlicht und einfach ein mathematisches Ergebnis.