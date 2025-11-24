Sozialstaat: Debatte mit schiefen Vergleichen

Gibt niemand mehr für Soziales aus als die Deutschen? Eine aktuelle Studie will diesen Eindruck erwecken – und damit Politik machen, kommentiert Rainer Pörtner.
Diese Woche ist Haushaltswoche. Der Bundestag berät und beschließt das Haushaltsgesetz 2026. Genau hinein in die Debatten über Staatsausgaben im Generellen und Rentenkosten im Speziellen präsentiert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) eine Studie, die aufschrecken soll: Deutschland, so die Kölner Forscher, liege bei den Ausgaben für die soziale Sicherung an der Spitze: 41 Prozent der Gesamtausgaben seien 2023 auf diesen Posten entfallen – davon allein die Hälfte für die Alterssicherung. Damit übertreffe die Bundesrepublik sogar die nordischen Länder.