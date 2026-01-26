Sozialreformen: Kommission empfiehlt Komplettumbau des Sozialstaats

Union und SPD hatte umfassende Reformen des Sozialstaates versprochen. Dann tagte im Stillen erst einmal eine Kommission. Jetzt sind ihre Empfehlungen da - und die haben es in sich.
Berlin - Die Bundesregierung will gemeinsam mit den Ländern und Kommunen den Sozialstaat in Deutschland umfassend reformieren. Das geht aus dem 50-seitigen Entwurf für "Empfehlungen der Kommission zur Sozialstaatsreform" hervor, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt und über den auch "Bild" und die "Süddeutsche Zeitung" berichteten. Die Kommission aus Vertretern von Bundesregierung, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden schlägt darin "einen politischen, rechtlichen und auch gesamtgesellschaftlichen Kraftakt" vor.