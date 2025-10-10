Die geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld werden in der Union als Erfolg gefeiert. Doch SPD-Chefin Bas ist mit der Wortwahl von Kanzler und CSU-Chef nicht glücklich.
Berlin - Die SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin Bärbel Bas hat wenig Verständnis für die Lesart der Union, dass das Bürgergeld mit der geplanten neuen Grundsicherung "Geschichte" ist. Viele Menschen glaubten nun, die Bundesregierung wolle diese Leistung generell abschaffen. "Und das hat vielen Leuten Angst gemacht", kritisierte Bas im ARD-"Morgenmagazin".