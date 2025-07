Sozialpolitik: Sozialverbände unterstützen Rufe nach einer höheren Erbschaftssteuer

1 Die SoVD-Vorsitzende Michaele Engelmeier will eine höhere Erbschaftssteuer. Foto: Sozialverband Deutschland (SoVD)

Michaela Engelmeier, Chefin des Sozialverbands Deutschland (SoVD), verlangt eine gerechte Beteiligung Vermögender an der Bewältigung staatlicher Aufgaben.











Die Debatte um soziale Gerechtigkeit in Deutschland geht weiter. Die SPD hatte in der vergangenen Woche klar gemacht, dass sie für eine höhere Steuer auf sehr große Erbschaften ist. Linken-Chef Jan van Aken hatte sich in unserer Zeitung für eine Volksabstimmung über die Einführung einer Vermögenssteuer ausgesprochen. Nun melden sich die Sozialverbände zu Wort – und unterstützen beide Vorschläge.