Der Treffpunkt Süd gibt Menschen mit psychischen Erkrankungen Halt. Nun droht der Einrichtung das Ende – die Stadt Stuttgart plant die Streichung der Fördermittel.
Sie treffen sich jeden Mittwochnachmittag für drei Stunden. Sie backen zusammen, kochen oder feiern den Advent. Meistens sind es 20 bis 25 Leute. Seit über drei Jahrzehnten sind im Treffpunkt Süd enge Freundschaften und Bekanntschaften entstanden. Dort treffen sich Menschen wie Sybille Michalski (61), die über ihren Mann „hier gestrandet“ ist – nach sieben Jahren Heimaufenthalt hat sie hier ein bisschen den Weg zurück ins Leben gefunden. „Wir unternehmen auch Dinge, die viele nicht gerne alleine machen“, sagt sie. Einmal im Jahr fahren sie zum Beispiel zusammen in den Urlaub, waren schon in Bamberg, in die Pfalz oder im Bayerischen Wald. Ein kleiner Höhepunkt in ihrem Alltag. Das Ziel sei auch, nicht mehr isoliert zu sein.