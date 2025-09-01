Sozialkassen: Teure Pflegeheime – die Koalition findet keinen gemeinsamen Weg

Die SPD will eine Deckelung des pflegebedingten Eigenanteils, die Union fürchtet einen ersten Schritt zur Vollversicherung.
Wie lassen sich die immer weiter steigenden Eigenanteile bei den Pflegekosten für Heimbewohner in den Griff bekommen? Diese Debatte lässt die Politik nicht mehr los. Im Interview mit unserer Zeitung hatte der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) eine Deckelung ins Spiel gebracht. Er sagte: „Aktuell sind die Leistungen der Pflegekassen gedeckelt, alles darüber hinaus müssen die Pflegebedürftigen aus eigener Tasche bezahlen. Das muss umgedreht werden. Nicht die Kassenleistungen, sondern der Eigenanteil für die Pflegeversicherung muss gedeckelt werden.“ Die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) hatte angekündigt, einen entsprechenden Weg gehen zu wollen. Der Fachausdruck für dieses Vorgehen heißt „Sockel-Spitze-Tausch“.