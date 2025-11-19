Soziales: Vesperkirche und das politische Zeichen – Diakonie Ludwigsburg wird deutlich

Beim Ausblick auf die Vesperkirche 2026 in Ludwigsburg findet Diakonie-Chef Martin Strecker klare Worte: Eine Politik, die nach unten tritt, habe keine Zukunft, warnt er.
Die Vesperkirche in Ludwigsburg ist weit mehr als ein Ort für eine warme Mahlzeit und Begegnungen. Sie setzt auch ein deutliches politisches Zeichen. Das betonte Diakonie-Geschäftsführer Martin Strecker bei der Vorstellung der kommenden Vesperkirche in der Friedenskirche. Der große Einsatz von Unternehmen und Privatpersonen zeige, dass die Gesellschaft nach Zusammenhalt und Solidarität suche – und nicht nach Schuldzuweisungen, die am Ende vor allem die Ärmsten träfen. Die Kirche werde sich künftig noch klarer positionieren.