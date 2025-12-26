Soziales: DRK erhält rund ein Fünftel weniger Spendengelder

Die Weihnachtszeit ist traditionell die Zeit im Jahr, in der Menschen am meisten für gute Zwecke spenden. Die Bilanz scheint in diesem Jahr etwas verhaltener auszufallen.
Düsseldorf - Die Spendenbereitschaft mancher Menschen geht offensichtlich zurück. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verzeichnete im ablaufenden Jahr 2025 einen Spendeneinbruch von rund zehn Millionen Euro, wie die "Rheinische Post" (Samstag) berichtet. Ende November hatte schon der Deutsche Spendenrat einen Rückgang der Spendensumme in den ersten neun Monaten des Jahres gemeldet.