Ein Sozial-Ghetto will keiner mehr

Sozialer Wohnungsbau in Stuttgart

1 Sozialer Wohnungsbau heute: SWSG-Bauten im Stadtteil Hallschlag Foto: SWSG

Dass Sozialmietwohnungen in Stuttgart Mangelware sind, ist bekannt. Aber wie haben sich die Ansprüche und Wohnstandards in den letzten Jahrzehnten verändert? Wir haben nachgefragt.









Rund tausend Sozialmietwohnungen pro Jahr müssten in Stuttgart geschaffen werden, wenn man die wohnungspolitischen Ziele der Bundesregierung auf die Landeshauptstadt herunterbricht. Doch 2022 und 2023 können voraussichtlich lediglich 525 Sozialwohnungen neu bezogen werden, wie dem Jahresbericht Wohnen 2021 der Stadt Stuttgart zu entnehmen ist. Binnen sechs Jahren hofft die Stadt auf etwa 1500 bis 2250 Einheiten, heißt es dort. Dieses Plus wird vom weitaus größeren Schwund zunichtegemacht: In den nächsten acht Jahren drohen mehr als 5250 Wohnungen aus der für Sozialwohnungen geltenden Mietpreis- und Belegungsbindung herauszufallen.