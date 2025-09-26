Soziale Not in Stuttgart: Immer mehr Menschen ohne Wohnung in der Landeshauptstadt

Die Zahl wohnungsloser Menschen in Stuttgart ist in drei Jahren von 5.350 auf 8.040 gestiegen. Besonders junge Erwachsene sind von Armut und Wohnungsnot betroffen.
Die Zahl der wohnungslosen Menschen in Stuttgart ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Anfang 2025 waren 8.040 Personen in Notunterkünften untergebracht, Anfang 2022 zählten die Behörden noch 5.350, wie das baden-württembergische Sozialministerium in einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion schreibt. Eine genaue Zahl über verdeckt wohnungslose oder obdachlose Menschen liege für Stuttgart nicht vor.