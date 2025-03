Soziale Netzwerke: Wegen Parfüms: Blasphemie-Klage gegen Influencer in Pakistan

Das ist sein Lieblingstod Sean Bean: "Vielleicht sollte ich aufhören, so oft zu sterben"

"Herr der Ringe", "Game of Thrones" oder "GoldenEye": Sean Bean ist legendär dafür geworden, dass seine Figuren in Filmen und Serien oft sterben. Deshalb hat er manche Rollen nicht mehr angenommen. In einem neuen Interview sagte er aber, seinen Frieden damit gemacht zu haben.