Soziale Netzwerke: Bundesrichter ordnet Stilllegung von X in Brasilien an

Bundesrichter ordnet Stilllegung von X in Brasilien an

1 Der streitbare Bundesrichter Moraes lässt den Nachrichtendienst X sperren. Foto: Marcelo Camargo/Agencia Brazil/dpa

Der monatelange Streit zwischen X und einem streitbaren Richter eskaliert. Jetzt wird die in Brasilien populäre Nachrichtenplattform gesperrt. X-Eigner Musk wirft dem Juristen Zensur vor.











Brasília - Im Streit um die Ernennung eines Rechtsvertreters der Nachrichtenplattform X hat ein Bundesrichter in Brasilien die Sperrung des Onlinedienstes angeordnet. Die Nationale Telekommunikationsbehörde solle die Stilllegung von X in dem südamerikanischen Land innerhalb von 24 Stunden umsetzen, ordnete Richter Alexandre de Moraes vom Obersten Bundesgericht an. Zudem müssen Unternehmen wie Google und Apple in den kommenden fünf Tagen die X-App aus ihren Online-Shops entfernen.